الاتفاق يحسم التعاقد مع فلادان ميلوفيتش

كشفت مصادر، مساء اليوم (الإثنين) عن تفاصيل اتفاق، إدارة نادي الاتفاق مع المدير الفنى السابق للنادي الأهلي، الصربي فلادان ميلوفيتش لتولي تدريب الفريق بدلًا من خالد العطوي.
وقالت المصادر وفقًا لـ”الرياضية” إن إدارة نادي الاتفاق أنهت اتفاقها بشكل رسمي مع فلادان، لتولي تدريب الفريق حتى نهاية الموسم مع أفضلية تجديد لموسم آخر، مقابل مليون و66 ألف دولار.
وتبحث إدارة نادي الاتفاق عن تحسين نتائج الفريق، الذي يحتل المركز 12 بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 7 نقاط جمعها من 7 مباريات.