“أليوسكي” يسجل رقما مميزا في دوري المحترفين

سجل محترف فريق الأهلي، اللاعب المقدوني أليوسكي، رقما مميزا مع فريقه، بعد مرور 7 جولات، من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الموسم الرياضي الحالي.
وتألق “أليوسكي” مع فريق الأهلي، ليكون الأكثر تنفيذًا للعرضيات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث قام بـ58 كرة عرضية، وفقا لحساب البطولة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.
وجاء خلف “أليوسكي” في قائمة الأكثر تنفيذًا للعرضيات بعد مرور 7 جولات، نجم فريق أبها، التونسي الدولي سعد بقير، برصيد 44 عرضية، بالتساوي مع نجم فريق الباطن، يوسف الجبلي. وفق “أخبار 24”.
ويوجد نجم فريق الرائد، أحمد الزين في المركز الرابع بقائمة الأكثر عرضيات بـ41 تمريرة، ثم نجم النصر، الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف، بـ39 عرضية، متساويًا مع نجم الفتح، توفيق بوحيمد.