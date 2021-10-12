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أخبار محلية > “الموارد البشرية” تعاقب منشأة اشترطت جنسية محددة في طلب التوظيف
12/10/2021   3:11 م

“الموارد البشرية” تعاقب منشأة اشترطت جنسية محددة في طلب التوظيف

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كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، سعد آل حماد، عن أن فرق الرقابة الميدانية التابعة للوزارة وقفت على مخالفة إحدى المنشآت التي اشترطت جنسية محددة في طلب التوظيف.

وأوضح آل حماد أن المنشأة نشرت عبر حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي طلبا للتوظيف مشترطة جنسية محددة، مضيفا أنه بعد التحقق من الأمر تم اتخاذ اللازم وإيقاع العقوبة بحق المنشأة.

وأضاف أنه تم إيقاع العقوبة وفقا للفقرة 43 من جدول المخالفات والعقوبات، والتي تنص على “قيام صاحب العمل بأي عمل يحتوي على أي نوع من التمييز على المتقدم للعمل لديه مما يشكل إبطال أو إضعاف تطبيق تكافؤ الفرص”. وفق “أخبار 24”.

ودعا المتحدث الجميع إلى الإبلاغ عن مخالفات إعلانات التوظيف عبر تطبيق معاً للرصد، أو من خلال الاتصال على الرقم الموحد 19911.

“الموارد البشرية” تعاقب منشأة اشترطت جنسية محددة في طلب التوظيف

أخبار محلية
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