خبيرة: هذا مقدار الخبز الذي ينبغي تناوله يوميًا دون أن يسبب السمنة

كشفت خبيرة التغذية الروسية، ناتاليا كروغلوفا، عن مقدار الخبز الذي ينبغي على الأطفال والرجال والنساء تناوله يوميًا، دون الإضرار بالجسم أو الإصابة بالسمنة.
ونصحت “كروغلوفا” بأن يتناول الأطفال من 50 إلى 60 غرامًا من الخبز، والرجال من 150 إلى 200 غرام من الخبز، والنساء من 100 إلى 150 غرامًا.
وشددت، وفقا لوكالة “سبوتنك” الروسية، على تناول الخبز المصنوع من الدقيق الخشن أو من الدقيق المقشر لكونهما مصدرًا للكربوهيدرات والألياف الغذائية والفيتامينات. وفق “أخبار 24”.
وأكدت أنه يمكن تناول الخبز الأبيض المصنوع من الدقيق الممتاز بشرط حساب محتوى السعرات الحرارية اليومية، مضيفة أن الخبز المصنوع من طحين عالي الجودة يحتوي على كمية كبيرة من الكربوهيدرات البسيطة، لذلك لا يستحق أن يتناوله الإنسان يوميًا.
ونوهت بأن المواد الحافظة المستخدمة في جعل الخبز يدوم لفترة أطول لا تسبب مشاكل صحية، كما لا يوجد دليل علمي يدعم مخاطر خميرة الخبز على الصحة.