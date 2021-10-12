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أخبار محلية > وزير “الصحة” يوضح تأثير قرار توطين التخصصات الصحية والأجهزة الطبية
12/10/2021   10:53 م

وزير “الصحة” يوضح تأثير قرار توطين التخصصات الصحية والأجهزة الطبية

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أوضح وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، اليوم الثلاثاء، تأثير قرارات توطين مهن التخصصات الصحية والأجهزة الطبية واعتماد الحد الأدنى للأجور لبعض التخصصات.

وأكد أن قرارات توطين مهن التخصصات الصحية والأجهزة الطبية واعتماد الحد الأدنى للأجور في مهنتي “طب الأسنان” والصيدلة، ستوفر فرصًا وظيفية لأبناء وبنات الوطن القادرين على شغل هذه المهن، بما لديهم من كفاءة تستحق الدعم.

وكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد الراجحي، قد أصدر في وقت سابق من اليوم، قرارين جديدين لتوطين الوظائف في التخصصات الصحية والأجهزة الطبية بمناطق المملكة كافة. وفق “أخبار 24”.

وزير “الصحة” يوضح تأثير قرار توطين التخصصات الصحية والأجهزة الطبية

أخبار محلية
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