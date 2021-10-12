سفير اليابان يعود لبلاده لإجراء فحوصات طبية.. ويرد على سؤال متابع: لماذا لا تجري الفحوصات بالمملكة؟

أعلن سفير اليابان لدى المملكة، إيواي فومي، مغادرته وزوجته مدينة الرياض، وعودتهما إلى اليابان يوم الأحد الماضي لإجراء فحوصات طبية روتينية.
ورد “فومي” على سؤال أحد المتابعين حول لماذا لا يجري السفير وحرمه فحوصاتهما في مستشفيات المملكة، موضحًا أن عودته لليابان من أجل الفحوصات جاءت بناءً على تعليمات من وزارة الخارجية اليابانية.
كما رد على تعليق متابع آخر بشأن مدى ثقته بمستشفيات المملكة، مؤكدًا أن لديه كل الثقة في مستشفيات المملكة.
لقد غادرت أنا وأم كوجي مدينة الرياض 🇸🇦 في يوم الأحد الماضي عائدين إلى اليابان 🇯🇵 وذلك لاجل إجراء الفحوصات الطبية الروتينية.
— Iwai Fumio🇯🇵 (@FumioIwai) October 12, 2021
هذا مجرد تعليمات من الخارجية اليابانية
— Iwai Fumio🇯🇵 (@FumioIwai) October 12, 2021
وفق “أخبار 24”.