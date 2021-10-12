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أخبار محلية > سفير اليابان يعود لبلاده لإجراء فحوصات طبية.. ويرد على سؤال متابع: لماذا لا تجري الفحوصات بالمملكة؟
12/10/2021   10:53 م

سفير اليابان يعود لبلاده لإجراء فحوصات طبية.. ويرد على سؤال متابع: لماذا لا تجري الفحوصات بالمملكة؟

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أعلن سفير اليابان لدى المملكة، إيواي فومي، مغادرته وزوجته مدينة الرياض، وعودتهما إلى اليابان يوم الأحد الماضي لإجراء فحوصات طبية روتينية.

ورد “فومي” على سؤال أحد المتابعين حول لماذا لا يجري السفير وحرمه فحوصاتهما في مستشفيات المملكة، موضحًا أن عودته لليابان من أجل الفحوصات جاءت بناءً على تعليمات من وزارة الخارجية اليابانية.

كما رد على تعليق متابع آخر بشأن مدى ثقته بمستشفيات المملكة، مؤكدًا أن لديه كل الثقة في مستشفيات المملكة.

وفق “أخبار 24”.

سفير اليابان يعود لبلاده لإجراء فحوصات طبية.. ويرد على سؤال متابع: لماذا لا تجري الفحوصات بالمملكة؟

أخبار محلية
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