هل هزمت المملكة كورونا؟.. متحدث “الصحة” يجيب

استعرض المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أحدث مستجدات مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد بالمملكة، مشيرًا إلى النجاحات التي حققتها المملكة خلال الجائحة.
وقال، خلال لقائه في برنامج “نشرة الرابعة” على قناة العربية، إن المملكة تحقق نجاحات واضحة على مستوى مواجهة الجائحة، كان أحدثها حصول المملكة على المركز الثاني بمؤشر “نيكاي” الياباني للتعافي من كورونا.
وردًا على سؤال حول ما إذا كان ذلك يشير إلى نجاح المملكة في هزيمة فيروس كورونا، أكد العبدالعالي أن إنهاء خطر الفيروس يتطلب وقتًا، مشيرًا إلى أن الالتزام بالإجراءات الوقائية الخاصة بكل مرحلة والإقبال على أخذ اللقاحات يجعلان المملكة قادرة على مواجهة كل مرحلة وتجاوزها بنجاح.
#نشرة_الرابعة | المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية د. محمد العبدالعالي: نحن من مكسب إلى مكسب في مواجهة #كورونا والنجاح في إنهاء الفيروس يتطلب وقتاً pic.twitter.com/MyzTTCYSKC
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) October 12, 2021
وفق “أخبار 24”.