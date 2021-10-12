أول قائدة لحافلة طالبات تروي تفاصيل دخولها المجال: لم أهتم للمنتقدين والمحبطين

روت المواطنة بدرية الرشيدي، أول قائدة حافلات سعودية، تجربتها في قيادة حافلة توصيل طالبات المدرسة بمرحلتي المتوسطة والثانوية في مدينة حائل.
وقالت الرشيدي، لـ”أخبار 24″، إن تجربتها ممتعه للغاية، بالرغم من كثرة المنتقدين والمحبطين، ولكنها لم تهتم أو تبالِ بهم، مبينة أنها كانت في البداية تساعد زوجها في نقل الطالبات من قرية الدابية والقرى المجاورة لها إلى جامعة حائل، والآن أصبحت تقود حافلة النقل المدرسي.
وأكدت أن أسرتها هي الداعم الأول لها، وأنها فخورة بعملها، وبكسرها للقاعدة، مضيفة أنه ليس هناك أي عوائق في العمل الشريف.
وأوضحت أنه لا توجد مشاكل تواجهها في نقل الطالبات، ونسيان إحداهن في الحافلة أصبح من الماضي؛ وذلك بوجود جهاز خاص للتنبيه في آخر الحافلة لا ينطفئ حتى يطفئه السائق.