نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار المناطق > ممرضة سعودية تنقذ حياة امرأة دُهست بأحد طرق القريات.. وتروي التفاصيل
12/10/2021   10:52 م

ممرضة سعودية تنقذ حياة امرأة دُهست بأحد طرق القريات.. وتروي التفاصيل

+ = -
443

تمكنت الممرضة عفراء العنزي من إنقاذ حياة مقيمة دهستها سيارة في أحد طرقات محافظة القريات مساء السبت الماضي.

وقالت العنزي إنه أثناء قيادتها على الطريق شاهدت مركبة تدهس امرأة كانت تعبر الطريق سيراً على قدميها.

وأضافت أنها قامت بإيقاف مركبتها بالقرب من المرأة وقامت بإشعال أنوار التحذير، ومن ثم باشرت الحالة للتأكد من نبضها، لتدخل بعدها المقيمة في حالة إغماء.

وبينت العنزي أنها استخدمت أحد العطور لمحاولة إفاقتها، لتستيقظ، ومن ثم سألتها عن أماكن الوجع في جسدها، فأشارت إلى رأسها وقدميها.

وأضافت أنها حاولت تمديدها على “بطانية”، قبل أن تدخل في حالة إغماء ثانية، لتصل بعدها سيارة الإسعاف.

وذكرت أنه بعد نقل الحالة إلى المستشفى لحقت بها لتخبر الطبيب المباشر لحالة المرأة عن تفاصيل ذكرتها لها أثناء إنقاذها في الشارع، منها أنها غير حامل واسمها وتفاصيل أخرى.

وبينت العنزي أنها حظيت بتكريم من محافظ محافظة القريات، نظير الجهود التي بذلتها في إنقاذ حياة الوافدة.

صور التكريم

وفق “أخبار 24”.

ممرضة سعودية تنقذ حياة امرأة دُهست بأحد طرق القريات.. وتروي التفاصيل

أخبار المناطق
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885179198.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.