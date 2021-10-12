ممرضة سعودية تنقذ حياة امرأة دُهست بأحد طرق القريات.. وتروي التفاصيل

تمكنت الممرضة عفراء العنزي من إنقاذ حياة مقيمة دهستها سيارة في أحد طرقات محافظة القريات مساء السبت الماضي.
وقالت العنزي إنه أثناء قيادتها على الطريق شاهدت مركبة تدهس امرأة كانت تعبر الطريق سيراً على قدميها.
وأضافت أنها قامت بإيقاف مركبتها بالقرب من المرأة وقامت بإشعال أنوار التحذير، ومن ثم باشرت الحالة للتأكد من نبضها، لتدخل بعدها المقيمة في حالة إغماء.
وبينت العنزي أنها استخدمت أحد العطور لمحاولة إفاقتها، لتستيقظ، ومن ثم سألتها عن أماكن الوجع في جسدها، فأشارت إلى رأسها وقدميها.
وأضافت أنها حاولت تمديدها على “بطانية”، قبل أن تدخل في حالة إغماء ثانية، لتصل بعدها سيارة الإسعاف.
وذكرت أنه بعد نقل الحالة إلى المستشفى لحقت بها لتخبر الطبيب المباشر لحالة المرأة عن تفاصيل ذكرتها لها أثناء إنقاذها في الشارع، منها أنها غير حامل واسمها وتفاصيل أخرى.
وبينت العنزي أنها حظيت بتكريم من محافظ محافظة القريات، نظير الجهود التي بذلتها في إنقاذ حياة الوافدة.
وفق “أخبار 24”.