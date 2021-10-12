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أخبار محلية > وزير “الشؤون الإسلامية” يوجه خطباء الجوامع بتخصيص خطبة الجمعة عن “التستر التجاري”
12/10/2021   10:52 م

وزير “الشؤون الإسلامية” يوجه خطباء الجوامع بتخصيص خطبة الجمعة عن “التستر التجاري”

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وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، اليوم (الثلاثاء)، خطباء الجوامع بتخصيص خطبة الجمعة المقبلة الموافق 9 / 3 / 1443هـ للحديث عن جريمة التستر التجاري وتشغيل المقيمين في أعمال تجاريّة خلاف ما استقدموا له.

وأوضحت الوزارة أن اختيار موضوع الخطبة جاء للتأكيد على أن يحرص المسلم في تجارته على الكسب الحلال، وبيان أن الكتاب والسنة قد دلّا على وجوب طاعة ولي الأمر في المعروف.

وأشارت إلى أن مخالفة الأنظمة التي سنّها ولي الأمر لمصلحة الوطن والمواطن مُحرّمة شرعاً، داعية إلى الإبلاغ عن المخالفين للأنظمة والتعاون مع الجهات المعنية، والحث كذلك على استثمار فترة التصحيح لمخالفي نظام التستر التجاري. وفق “أخبار 24”.

وزير “الشؤون الإسلامية” يوجه خطباء الجوامع بتخصيص خطبة الجمعة عن “التستر التجاري”

أخبار محلية
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