ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا إلى 43.9 مليون.. و20 مليون شخص تلقوا جرعتين

أظهرت بيانات وزارة الصحة، اليوم (الثلاثاء)، وصول الجرعات المعطاة من لقاح فيروس كورونا “كوفيد 19” إلى 43,980,855 جرعة، منها 23.7 مليون جرعة أولى، و20 مليونا للجرعة الثانية، فيما بلغ عدد من تلقوا اللقاح من كبار السن 1.676 مليون شخص.
وأوضحت البيانات أن الـ 24 ساعة الماضية شهدت تسجيل أكثر من 231 ألف جرعة جديدة للمواطنين والمقيمين.
وكانت الوزارة قد دشّنت المرحلة الأولى من تلقي اللقاح في 17 ديسمبر من العام الماضي، فيما انطلقت المرحلة الثانية في 18 فبراير الماضي، والتي شهدت توسع عملية منح اللقاح في جميع المناطق. وفق “أخبار 24”.