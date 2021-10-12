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اخبار رياضية > ما قصرتوا يا أبطال.. وزير الرياضة يعلق على فوز “الأخضر” على الصين بثلاثية
12/10/2021   10:51 م

ما قصرتوا يا أبطال.. وزير الرياضة يعلق على فوز “الأخضر” على الصين بثلاثية

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علق وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، على فوز المنتخب الوطني، على نظيره الصيني بثلاثة أهداف مقابل هدفين خلال المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وقال “الفيصل”، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “ألف مبروك لصقورنا الخضر هذا الانتصار.. صدارة مستحقة.. وخطوة مهمة نحو التأهل للمونديال بإذن الله.. ما قصرتوا يا أبطال”.

ورفع الأخضر بفوزه على المنتخب الصيني، إلى النقطة 12 في صدارة مجموعته، بفارق 3 نقاط عن أستراليا أقرب منافسيه، بينما توقف رصيد الصين عند 3 نقاط في قاع المجموعة. وفق “أخبار 24”.

ما قصرتوا يا أبطال.. وزير الرياضة يعلق على فوز “الأخضر” على الصين بثلاثية

اخبار رياضية
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