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اخبار رياضية > ترتيب مجموعة “الأخضر” في تصفيات المونديال بعد انتهاء الجولة الرابعة
12/10/2021   10:51 م

ترتيب مجموعة “الأخضر” في تصفيات المونديال بعد انتهاء الجولة الرابعة

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تصدر المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، ترتيب المجموعة الثانية، بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022 بقطر، بعد انتهاء منافسات الجولة الرابعة.

وحقق المنتخب الوطني فوزًا غاليا أمام نظيره الصيني، بثلاثة أهداف مقابل هدفين خلال المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة، ليتصدر مجموعته بالعلامة الكاملة بـ12 نقطة. وفق “أخبار 24”.

وفيما يلي ترتيب المجموعة الثانية بعد نهاية الجولة الرابعة:

– الأخضر السعودي: 12 نقطة.

– أستراليا: 9 نقاط.

– عمان: 6 نقاط.

– اليابان: 6 نقاط.

– الصين: 3 نقاط.

– فيتنام: دون نقاط.

ترتيب مجموعة “الأخضر” في تصفيات المونديال بعد انتهاء الجولة الرابعة

اخبار رياضية
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