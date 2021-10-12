نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بدأ بشكوك موظف بالبنك.. هكذا سقط رجل الأعمال “أبو راشد” في أيدي “نزاهة”
12/10/2021   10:57 م

بدأ بشكوك موظف بالبنك.. هكذا سقط رجل الأعمال “أبو راشد” في أيدي “نزاهة”

+ = -
1080

نشر برنامج “بلاغ 980” على قناة السعودية، مشهدًا تمثيليًا لواقعة فساد لرجل أعمال يُدعى “أبو راشد”، كانت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” قد أعلنت عنها في السابق.

وتناول البرنامج قضية الرشوة التي تورط بها رجل الأعمال بمجال العقارات، حيث تعاون معه 10 مواطنين، من بينهم عضو بمجلس الشورى وقاض سابق وموظف بأحد البنوك ومدير شرطة منطقة ومدير جمرك، بالإضافة إلى عدد من الضباط المتقاعدين وعدد من موظفي شركات رجل الأعمال.

وأوضح الفيلم أن القصة بدأت بشراء رجل الأعمال لعقارات وتسجيلها بمبالغ أعلى من استحقاقها، ليتمكن بعدها من الحصول على تسهيلات وتمويلات من البنوك، ثم بيعها بشكل صوري وتزوير قيمتها بما يفوق مليار ريال.

ومع توسع عمليات غسل الأموال لرجل الأعمال، تطلب الأمر منه التعاون مع أفراد من أصحاب المناصب الحساسة، شملوا محامياً وقاضياً وكاتب عدل، وهو ما ساعده في تضخيم العقارات من خلال إثبات الصكوك وتوثيقها بشكل رسمي.

ووجد أبو راشد من يدعمه في الأجهزة الحكومية الحساسة، حيث تدخل أحد ضباط الشرطة لإبعاد دائرة ضوء كان قد سلطها أحد الضباط على الشكاوى التي طالت أبا راشد. وفق “أخبار 24”.

وتمكن موظف في أحد البنوك من ملاحظة تضخم عدد من المحافظ المالية من مصادر مجهولة، وهو ما دفعه لمراجعة مديره بالأمر، إلا أن الأخير منعه من البت في هذه الملفات، ليتجه بعدها الموظف للإبلاغ عن الوقائع.

وأجرت “نزاهة” تحقيقات مع كل من له صلة بقضية فساد “أبي راشد”، حيث اعتمدت الاستجواب كطريقة نوعية لاستظهار الحقيقة، لتتمكن في النهاية من كشف القضية برمتها، لتُحال إلى المحكمة لاستكمال الإجراءات النظامية والحكم على المتهمين.

بدأ بشكوك موظف بالبنك.. هكذا سقط رجل الأعمال “أبو راشد” في أيدي “نزاهة”

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885179243.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.