بدأ بشكوك موظف بالبنك.. هكذا سقط رجل الأعمال “أبو راشد” في أيدي “نزاهة”

نشر برنامج “بلاغ 980” على قناة السعودية، مشهدًا تمثيليًا لواقعة فساد لرجل أعمال يُدعى “أبو راشد”، كانت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” قد أعلنت عنها في السابق.
وتناول البرنامج قضية الرشوة التي تورط بها رجل الأعمال بمجال العقارات، حيث تعاون معه 10 مواطنين، من بينهم عضو بمجلس الشورى وقاض سابق وموظف بأحد البنوك ومدير شرطة منطقة ومدير جمرك، بالإضافة إلى عدد من الضباط المتقاعدين وعدد من موظفي شركات رجل الأعمال.
وأوضح الفيلم أن القصة بدأت بشراء رجل الأعمال لعقارات وتسجيلها بمبالغ أعلى من استحقاقها، ليتمكن بعدها من الحصول على تسهيلات وتمويلات من البنوك، ثم بيعها بشكل صوري وتزوير قيمتها بما يفوق مليار ريال.
ومع توسع عمليات غسل الأموال لرجل الأعمال، تطلب الأمر منه التعاون مع أفراد من أصحاب المناصب الحساسة، شملوا محامياً وقاضياً وكاتب عدل، وهو ما ساعده في تضخيم العقارات من خلال إثبات الصكوك وتوثيقها بشكل رسمي.
ووجد أبو راشد من يدعمه في الأجهزة الحكومية الحساسة، حيث تدخل أحد ضباط الشرطة لإبعاد دائرة ضوء كان قد سلطها أحد الضباط على الشكاوى التي طالت أبا راشد. وفق “أخبار 24”.
وتمكن موظف في أحد البنوك من ملاحظة تضخم عدد من المحافظ المالية من مصادر مجهولة، وهو ما دفعه لمراجعة مديره بالأمر، إلا أن الأخير منعه من البت في هذه الملفات، ليتجه بعدها الموظف للإبلاغ عن الوقائع.
شخصيات بمناصب قيادية يتورطون في قضية فساد!@nazaha_gov_sa#بلاغ_980 #قناة_السعودية pic.twitter.com/TfyC7PVPVf
— قناة السعودية (@saudiatv) October 12, 2021
مبالغ أكبر من الاستحقاق، معلومات مغلوطة، بيع صوري، توسع في العمليات..
تعرّف على قضية فساد “رجل الأعمال”.@nazaha_gov_sa#بلاغ_980 #قناة_السعودية pic.twitter.com/t9N8VlDzNy
— قناة السعودية (@saudiatv) October 12, 2021
شخصٌ بداخل البنك أزال أسوار الأمان؛ لتسهيل دخول الفساد.
ولكن..!@nazaha_gov_sa#بلاغ_980 #قناة_السعودية pic.twitter.com/x8aHb9gVWi
— قناة السعودية (@saudiatv) October 12, 2021
مظاهر استغلال النفوذ بقضية أبو راشد في الأجهزة الحكومية الحساسة.@nazaha_gov_sa#بلاغ_980 #قناة_السعودية pic.twitter.com/eOrmvYqsgD
— قناة السعودية (@saudiatv) October 12, 2021