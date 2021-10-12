بينها جرائم تحرش وسرقة.. “الأمن العام” يستعرض جرائم قبض على مرتكبيها الأيام الماضية

استعرض الأمن العام، اليوم (الثلاثاء)، عددًا من الجرائم التي باشرها وألقى القبض على مرتكبيها على مدار الأيام الماضية.
وأوضح أن العمليات تضمنت القبض على مواطن تحرش بامرأة في أحد الأماكن العامة بمنطقة الرياض، بألفاظ تتنافى مع الآداب العامة، ووثق ذلك ونشره.
وأشار إلى الإطاحة بمواطن ارتكب قضايا جنائية احتيالية في منطقة مكة المكرمة، تمثلت في شراء هواتف أشخاص عرضوها للبيع في مواقع إلكترونية، وإيهامهم برسائل احتيالية أنه أودع المبالغ في حسابات أصحاب الهواتف عند إيصالها له في موقع وجوده وقت التسلم، حيث استولى بهذا النمط الإجرامي على مبلغ 35 ألف ريال من ضحاياه.
وأضاف أنه تم ضبط مواطنين في القصيم، ظهر أحدهما منتحلا صفة رجل أمن والآخر قام بتوثيق ذلك ونشره في مواقع التواصل الاجتماعي، كما ضُبط مواطن سكب مادة قابلة للاشتعال على مركبة مواطن آخر في صبيا، وأضرم النار فيها وهرب من الموقع.
وأكد الإطاحة بمخالفين لنظام الإقامة من الجنسية البنجلادشية بالرياض، ارتكبوا جريمة المتاجرة بشرائح الاتصال المسجلة بأسماء مواطنين ومقيمين دون علمهم، وضبط بحوزتهم 1.4 ألف شريحة و7 أجهزة قارئ بصمة ومبالغ مالية.
وأبان أنه تم ضبط 7 مواطنين، ومقيمين من الجنسية السورية ومقيما من الجنسية المغربية، قاموا بمشاجرة جماعية في الرياض في أحد المرافق العامة نتيجة خلاف بينهم. وفق “أخبار 24”.
وأوضح الأمن العام ضبط 5 مواطنين ومقيم من الجنسية الأفغانية ارتكبوا حوادث جنائية تمثلت في سرقة كيابل كهربائية ومواد نحاسية ولوحات إرشادية في مكة، إلى جانب ضبط مواطنين قاما بسرقة 25 مركبة وارتكاب حادثتي سلب في مكة المكرمة.
في قبضة رجال الأمن .
#تم_القبض pic.twitter.com/7RPaDz1HGY
— الأمن العام (@security_gov) October 12, 2021