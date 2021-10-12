خطوة جديدة نحو المونديال.. “الأخضر” ينفرد بصدارة مجموعته بثلاثية ضد الصين

خطف المنتخب الوطني فوزًا هامًا أمام نظيره الصيني بثلاثة أهداف مقابل هدفين خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم (الثلاثاء) ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022.
وتقدم المنتخب الوطني في الدقيقة (15) عن طريق لاعبه سامي النجعي، قبل أن يُضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة (38) لينتهي الشوط الأول بالتقدم بثنائية نظيفة.
وقلّص المنتخب الصيني النتيجة بهدف في الدقيقة (46) عن طريق لاعبه ألوسيو دوس سانتوس، قبل أن يُعزز فراس البريكان تقدم الأخضر بهدف ثالث في الدقيقة (72)، ثم قلّص المنتخب الصيني النتيجة للمرة الثانية بهدف ثانٍ في الدقيقة (87) عن طريق لاعبه وو شي.
ورفع الأخضر بهذا الفوز رصيده إلى النقطة 12 في صدارة مجموعته، بفارق 3 نقاط عن أستراليا أقرب منافسيه، بينما توقف رصيد الصين عند 3 نقاط في قاع المجموعة.
وإليكم ملخصًا بأبرز أحداث المباراة:
وبدأ المنتخب الوطني المباراة بضغط هجومي مبكر، فسدد سلطان الغنام بقوة في الدقيقة (5) لكن تسديدته مرت بجوار المرمى.
وأضاع صالح الشهري فرصة تسجيل هدف التقدم في الدقيقة (10) بعد عرضية رائعة من ضربة ثابتة نفذها سلمان الفرج.
وترجم سامي النجعي سيطرة المنتخب الوطني على مجريات المباراة، وسجل هدفًا رائعًا من تسديدة قوية في الدقيقة (14) من الشوط الأول.
وأنقذ حارس مرمى الأخضر، محمد العويس، أولى الفرص الخطيرة للمنتخب الصيني، بعد تنفيذ ركلة ثابتة خطيرة في الدقيقة (20).
ومرت رأسية صالح الشهري بجوار مرمى المنتخب الصيني بقليل، لتضيع فرصة تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة (25).
وواصل محمد العويس مستواه الرائع مع المنتخب الوطني، وأنقذ فرصة هدف محقق من انفراد تام وتسديدة قوية من وي لي في الدقيقة (35) من الشوط الأول.
وقدم سلطان الغنام عرضية رائعة، حولها سامي النجعي لهدف ثانٍ لصالح المنتخب الوطني في الدقيقة (39) من الشوط الأول وسط أداء مميز من لاعبي المدرب رينارد. وفق “أخبار 24”.
وبدأ الشوط الثاني بهدف مُبكر للمنتخب الصيني في الدقيقة (46) من تسديدة للاعبه ألوسيو دوس سانتوس.
وشهدت الدقيقة (55) تمريرة بينية خطيرة من سامي النجعي من يمين الملعب ولكن أبعدها دفاع الصين.
وسدد لاعب المنتخب الوطني سلمان الفرج في الدقيقة (58) تسديدة قوية مرت أعلى المرمى.
وتوقف اللعب في الدقيقة (65) بعد تعرض حارس مرمى المنتخب الوطني، محمد العويس، للإصابة ليتلقى العلاج داخل الملعب قبل أن يُنقل لخارجه.
ودفع المدير الفني للأخضر، إيرفي رينارد في الدقيقة (69) بالحارس فواز القرني بدلاً من محمد العويس وباللاعب فراس البريكان بدلاً من صالح الشهري.
وتوقف اللعب في الدقيقة (69) بعد إصابة فواز القرني في كرة مشتركة مع لاعبي المنتخب الصيني قبل أن يُستأنف اللعب مرة أخرى.
وسجل فراس البريكان في الدقيقة (72) الهدف الثالث للمنتخب الوطني في مرمى المنتخب الصيني.
ودفع رينارد في الدقيقة (75) باللاعب عبدالرحمن العبود بدلاً من سامي النجعي وباللاعب علي البليهي بدلاً من سعود عبدالحميد.
وسجل المنتخب الصيني هدفًا في الدقيقة (87) بتسديدة من لاعبه وو شي احتسبها الحكم بعد الرجوع لتقنية الفيديو.
وسدد لاعب المنتخب الوطني عبدالرحمن العبود كرة خطيرة في الدقيقة (90+3) ولكنها لامست شباك حارس مرمى منتخب الصين من الخارج.
قووووووووووووووووول! ⚽️
• سامي النجعي د’15#السعودية 1 × 0 #الصين#السعودية_الصين
#قنوات_SSC pic.twitter.com/yCM00R24Ui
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 12, 2021
قووووووووووووووووول! ⚽️
• سامي النجعي د’38#السعودية 2 × 0 #الصين#السعودية_الصين
#قنوات_SSC pic.twitter.com/jY6QPRxvdl
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 12, 2021
الهدف الأول للمنتخب الصيني عند الدقيقة 46
#السعودية 2 × 1 #الصين#السعودية_الصين
#قنوات_SSC pic.twitter.com/CqKu5CdHlP
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 12, 2021
قووووووووووووووووول! ⚽️
• فراس البريكان د’72#السعودية 3 × 1 #الصين#السعودية_الصين
#قنوات_SSC pic.twitter.com/A6INR35NNt
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 12, 2021
الهدف الثاني للمنتخب الصيني عند الدقيقة 87
#السعودية_الصين
#قنوات_SSC pic.twitter.com/dB3EHT25sf
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 12, 2021