إعلان موعد انطلاق مهرجان الألعاب الإلكترونية بواجهة الرياض.. وفتح باب شراء التذاكر

أعلنت الهيئة العامة للترفيه، انطلاق مهرجان “RUSH” للألعاب الإلكترونية يوم 22 من شهر أكتوبر الجاري، والذي سيقام في منطقة واجهة الرياض الترفيهية ضمن فعاليات موسم الرياض 2021.
وبيّنت الهيئة أنه تم فتح الباب لشراء التذاكر لحضور المهرجان، المتوقع أن يجذب الآلاف من محبي الألعاب الإلكترونية، والذين سيتنافسون في مجموعة من الألعاب مثل: “تكن 7، ببجي، أوفر ووتش، فيفا 2022، كول أوف ديوتي” وغيرها.
وأوضحت أن الجوائز المالية للمشاركين في المهرجان يبلغ مجموعها مليون ريال، حيث تتنوع الفعاليات التي تتضمن عروضاً حية على المسرح تشمل فقرات تفاعلية وتشويقية. وفق “أخبار 24”.
وينظم المهرجان كذلك مسابقة “الكوسبلاي” التي تُجسَّد فيها شخصيات الألعاب المفضلة لزوار المهرجان على أرض الواقع يوميًا، ليُتوَّج الفائزون يوم الـ 25 من أكتوبر بجوائز قيمتها 70 ألف ريال، بإشراف لجنة تحكيم مكونة من مُحكِّمين محليين ودوليين.