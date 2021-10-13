مايكروسوفت تطرح ويندوز 11 بميزة الكتابة الصوتية.. وهكذا يمكن استخدامها

طرحت شركة مايكروسوفت نظام التشغيل “ويندوز 11″، بميزة كتابة صوتية مدمجة تتيح للمستخدم، استخدام صوته في الكتابة وتحويل النص إلى كلام ومن ثم ترجمته، بشكل تلقائي عبر أي موقع ويب أو تطبيق يتضمن مربع نص.
وأوضحت مايكروسوفت أنه يمكن تفعيل الخدمة من خلال فتح التطبيق أو موقع الويب مثل تطبيق المفكرة أو بحث جوجل، والضغط على زري ويندوز وH في لوحة المفاتيح، ومن ثم الضغط على زر الميكروفون في النافذة المنبثقة التي تظهر، ووضع مؤشر الكتابة في مربع النص والبدء بالتحدث.
وأضافت أنها دعمت علامات الترقيم التلقائي لتكون أكثر تقدماً ودقة وسرعة، مبينةً أنه يمكن تفعيلها بالضغط على أيقونة الإعدادات وتبديل الزر الذي بجوار خيار علامات الترقيم التلقائي إلى وضع التشغيل. وفق “أخبار 24”.