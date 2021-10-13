الرياض: ضبط 4 وافدين مكّنوا أفراداً خارج المملكة من استخدام شرائح محلية لتنفيذ علميات احتيال

ضبطت الجهات الأمنية بالرياض 4 وافدين مكّنوا أفراداً خارج المملكة من استخدام شرائح اتصال محلية للقيام بعمليات نصب واحتيال.
وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على 3 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، ومقيم مصري، أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث، وذلك بعدما مكّنوا أفرادًا خارج المملكة من استخدام شرائح اتصال محلية تم تفعيلها بطرق مخالفة؛ لتنفيذ عمليات نصب واحتيال.
وأضاف الكريديس أن جرائمهم تمثلت في الإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تقديم الخدمات العامة، استولوا من خلالها على مبالغ مالية، كما ضبط بحوزتهم 49 شريحة، مؤكداً إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة. وفق “أخبار 24”.