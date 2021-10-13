نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار المناطق > الرياض: ضبط 4 وافدين مكّنوا أفراداً خارج المملكة من استخدام شرائح محلية لتنفيذ علميات احتيال
13/10/2021   8:18 ص

الرياض: ضبط 4 وافدين مكّنوا أفراداً خارج المملكة من استخدام شرائح محلية لتنفيذ علميات احتيال

+ = -
716

ضبطت الجهات الأمنية بالرياض 4 وافدين مكّنوا أفراداً خارج المملكة من استخدام شرائح اتصال محلية للقيام بعمليات نصب واحتيال.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على 3 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، ومقيم مصري، أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث، وذلك بعدما مكّنوا أفرادًا خارج المملكة من استخدام شرائح اتصال محلية تم تفعيلها بطرق مخالفة؛ لتنفيذ عمليات نصب واحتيال.

وأضاف الكريديس أن جرائمهم تمثلت في الإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تقديم الخدمات العامة، استولوا من خلالها على مبالغ مالية، كما ضبط بحوزتهم 49 شريحة، مؤكداً إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة. وفق “أخبار 24”.

الرياض: ضبط 4 وافدين مكّنوا أفراداً خارج المملكة من استخدام شرائح محلية لتنفيذ علميات احتيال

أخبار المناطق
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885179269.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.