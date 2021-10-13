وكيل الخارجية للشؤون القنصلية: تطبيق تسجيل الخصائص الحيوية للحجاج والمعتمرين بدأ بالكويت.. وهكذا يتم التقديم

استعرض وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية، السفير تميم بن ماجد الدوسري، عددًا من خصائص تطبيق التسجيل الذاتي للخصائص الحيوية للحجاج والمعتمرين، وآلية التقديم عن طريقه لتأشيرة العمرة.
وقال، خلال لقائه في برنامج “ياهلا” على قناة روتانا خليجية، إن التطبيق في مرحلته الأولى مُتاح لتأشيرات العمرة لمواطني خمس دول، هي الكويت وتونس وماليزيا وبنغلاديش وبريطانيا، مؤكدًا أن التطبيق يمكّن المستفيدين من تسجيل الخصائص الحيوية ذاتيًا عبر الهواتف الذكية.
وأضاف أنه في الوقت الحالي بدأ العمل بالتطبيق في الكويت، مؤكدًا أن من يرغب في التقدم للحصول على تأشيرة العمرة هناك، لن يحتاج لمراجعة مركز الشرطة أو السفارة لتسجيل الخصائص الحيوية، ولكن كل ما عليه هو استخدام الهاتف الذكي لذلك، ثم البدء في استكمال إجراءات التأشيرة آليًا. وفق “أخبار 24”.
وأبان أن الخصائص الحيوية تشمل بصمات الأصابع والعينين والوجه، بالإضافة إلى ما يستجد من السمات الحيوية، مشيرًا إلى أن هناك خططًا ليشمل التطبيق كافة التأشيرات، وليس تأشيرة العمرة فقط.
التسجيل الذاتي للخصائص الحيوية للحجاج والمعتمرين..
السفير/ تميم بن ماجد الدوسري – وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية: التطبيق في مرحلته الأولى مُتاح لتأشيرات العمرة لمواطنين خمس دول هي “الكويت وتونس وماليزيا وبنجلاديش وبريطانيا”@Mofareh5#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/K6TTkfz1jJ
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 12, 2021