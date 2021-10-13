منها ارتفاع الحرارة بالشتاء.. الزعاق يفسر حدوث تغيرات مناخية غير معتادة في السنوات الـ20 الماضية

فسَّر الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق حدوث تغيرات مناخية غير معهودة في العديد من أجزاء العالم، موضحًا التفسيرات العلمية التي تناولت هذه التغيرات المناخية.
وقال إن هذه التغيرات المناخية شملت هطولات مطرية في غير مواسمها، وامتداد الموجات الثلجية لمناطق غير معهودة، وانتقال الموجات الغبارية المتوالية من منطقة إلى أخرى في المملكة، وارتفاع درجات الحرارة لمستويات غير معهودة بالخليج العربي، بالإضافة إلى تخلُق الأعاصير على فترات متقاربة ومتتالية، وانحسار جبال الجليد وذوبانها وإعادة تشكلها بمناطق أخرى.
وأوضح أن هناك عددًا من التفسيرات التي رجح العلماء أن تكون وراء هذه الظواهر النادرة، أبرزها الدورات المناخية العظمى، وتحديدًا في الفترة ما بين انتهاء دورة مناخية وولادة أخرى، موضحًا أن ذلك يؤدي إلى حدوث هذه الظواهر. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن بعض العلماء أرجعوا هذه الظواهر النادرة إلى العوامل البشرية، مثل الصيد والرعي والاحتطاب، وهو ما أدى إلى الإخلال بالتوازن البيئي، فيما رأى آخرون أن اجتماع هذه العوامل البشرية والدورات المناخية العظمى كان السبب في حدوث هذه الظواهر النادرة.
وش السالفة :
هطولا مطرية في عز القيظ
ارتفاع معدلات الحرارة في مربعانية الشتاء
أعاصير تسلك مساراً مغايراً
موجات ثلجية أمتد لسانها
pic.twitter.com/CPqAEA1DIZ
— د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) October 12, 2021