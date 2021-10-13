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أخبار محلية > بالفيديو.. هل يجب تجديد التراب المستخدم في التيمم؟ الشيخ “المطلق” يجيب
13/10/2021   8:17 ص

بالفيديو.. هل يجب تجديد التراب المستخدم في التيمم؟ الشيخ “المطلق” يجيب

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بيّن عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور عبدالله المطلق، اليوم (الثلاثاء)، حكم تجديد التراب المستخدم في التيمم في حالة الاحتفاظ به في المنزل لدواعي المرض.

وأوضح المطلق، في مداخلة تليفزيونية مع برنامج “يستفتونك” على قناة الرسالة، أن التيمم يجوز بذلك التراب، حتى لو مرّت عليه 5 سنوات.

وأضاف أن التراب المتيمم به لا يُعد مستعملاً، حتى إن هناك أداة خاصة للتيمم بداخل المستشفيات يوجد بها طبقة خفيفة من التراب للتسهيل على المرضى. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. هل يجب تجديد التراب المستخدم في التيمم؟ الشيخ “المطلق” يجيب

أخبار محلية
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