بالفيديو.. هل يجب تجديد التراب المستخدم في التيمم؟ الشيخ “المطلق” يجيب

بيّن عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور عبدالله المطلق، اليوم (الثلاثاء)، حكم تجديد التراب المستخدم في التيمم في حالة الاحتفاظ به في المنزل لدواعي المرض.
وأوضح المطلق، في مداخلة تليفزيونية مع برنامج “يستفتونك” على قناة الرسالة، أن التيمم يجوز بذلك التراب، حتى لو مرّت عليه 5 سنوات.
وأضاف أن التراب المتيمم به لا يُعد مستعملاً، حتى إن هناك أداة خاصة للتيمم بداخل المستشفيات يوجد بها طبقة خفيفة من التراب للتسهيل على المرضى. وفق “أخبار 24”.
هل لابد من تجديد التراب الذي يتم التيمم به؟ الشيخ أ.د. عبدالله المطلق يجيب#يستفتونك #قناة_الرسالة https://t.co/BoQiFfJ5lQ pic.twitter.com/e3162W6Rh5
— قناة الرسالة (@alresalahnet) October 12, 2021