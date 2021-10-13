“الموارد البشرية” بالقصيم تسترد حقوقاً متأخرة للعاملين بأكثر من 4.5 مليون ريال

استرد فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم، أكثر من 4.5 مليون ريال عبارة عن حقوق وأجور متأخرة للعاملين، وذلك خلال الربع الثالث من العام 2021م.
وأوضح مدير فرع الوزارة بالقصيم الدكتور فهد المطلق أن استرداد هذه المبالغ تم بعد التوصل إلى حلول ودية بين الأطراف، وتحقيق الصلح بنسبة %74.
وأبان أن إدارة التسوية بالفرع استقبلت نحو 2202 دعوى عمالية عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، داعياً المنشآت إلى عدم المماطلة في أداء الحقوق للعمال دون سبب مشروع؛ حتى لا تقع المنشأة تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بنظام العمل. وفق “أخبار 24”.