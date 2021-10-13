“كيا” تطلق نماذج معدلة من “سيراتو” بأنظمة متطورة

أعلنت شركة كيا إطلاق نماذج معدلة من السيارة الشهيرة Cerato التي تعرف في بعض البلدان باسم Forte، حيث حصلت السيارة على العديد من التعديلات التي تجعلها أكثر عصرية مقارنة بالنماذج السابقة.
وجاء تصميم وحدات الإضاءة في المصابيح الأمامية بشكل مختلف، وتمت إضافة بعض اللمسات البسيطة لتحسين مظهر الفتحات الهوائية وممتصات الصدمات، وكذلك جهزت العجلات بأقراص كروم مميزة التصميم.
وحصلت داخلية السيارة على مقاعد جلدية رياضية تتسع لـ 5 ركاب، ومقود رياضي جديد، وزودت بنظام وسائط متعددة متطور شبيه بذلك الموجود في سيارات K3 الحديثة، وأيضا زودت بشاشة لمسية بمقاس 10.25 بوصة، وجاءت لوحة العدادات الإلكترونية بخلفيات تشغيل مميزة.
وتطورت في هذه المركبة ميزات منظومة Drive Wise الإلكترونية التي تساعد في تثبيت السرعة أوتوماتيكيا تكيفا مع علامات المرور الموجودة على الطرقات، وتحسنت منظومة الحفاظ على الثبات عند المنعطفات والمنحدرات.
وتأتي “سيراتو” الجديدة بمحركات MPI بسعة 2.0 لتر وعزم 149 حصانا، ومحركات GDI توربينية بسعة 1.6 لتر وعزم 204 أحصنة، وستعمل هذه المحركات مع علب سرعة ميكانيكية بست سرعات وعلب أوتوماتيكية بسبع سرعات.
وفق “أخبار 24”.