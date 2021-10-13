شرطة مكة: ضبط شخص تورط في خداع كبار السن عند أجهزة الصرف واستبدال بطاقاتهم بأخرى

أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على مقيم ارتكب حوادث جنائية.
وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة، أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن ضبط مقيم من الجنسية اليمنية في العقد الثالث من العمر بعدما ترصد لعملاء المصارف من كبار السن.
وأشار إلى أن المتهم ادّعى مساعدة كبار السن أثناء قيامهم بعمليات السحب النقدي من أجهزة الصرف الآلي، وقام باستبدال بطاقاتهم بأخرى وإجراء عمليات سحب نقدية. وفق “أخبار 24”.
واستولى المتهم من خلال عملية احتياله على 47 ألف ريال، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وأحيل إلى فرع النيابة العامة.