نصائح مهمة عند حدوث البرق.. وممنوع الاقتراب من هذه الأشياء

يعد البرق أحد الظواهر الطبيعية المصاحبة للتقلبات الجوية مثل هطول الأمطار وتكاثف السحب وهبوب العواصف الرملية والترابية وتساقط الثلوج.
وتمثل تلك الظاهرة خطورة على الإنسان نتيجة تفريغ الشحنات الكهربائية الزائدة الموجودة في السحب.
ولا يعلم كثيرون أن المارة في الشارع هم الأكثر عرضة للتضرر من مخاطر العواصف الرعدية والبرق، وأن عليهم توخي الحذر عند حدوث تلك الظاهرة.
إرشادات ونصائح للوقاية من مخاطر البرق
حال تواجدك خارج المنزل يجب اتباع الإرشادات التالية لتجنب مخاطر البرق:
عليك اللجوء إلى مكان مغلق وآمن في غضون 30 ثانية مثل المنازل والسيارات، وتجنب الاحتماء بالأشجار، لأنها معرضة للحريق بسبب البرق.
كذلك تجنب الاستلقاء على الأرض ووضع اليدين على الأذنين، لتفادي أضرار صوت الرعد، بالإضافة إلى الخروج فورا من المسطحات المائية، مثل البحار وحمامات السباحة، وتجنب الأشياء الموصلة بالكهرباء. وفق “أخبار 24”.
أشياء تجنب ملامستها عند حدوث البرق
في حال تواجدك في المنزل لابد من الابتعاد عن بعض الأشياء لتفادي مخاطر صواعق البرق ومن أبرزها:
الابتعاد عن ملامسة الماء بأي وسيلة، وتفادي استخدام الأجهزة الكهربائية، وخاصة أجهزة الاستقبال، مثل الراديو والتليفزيون.
ينصح أيضا بتفادي الاستناد أو الاستلقاء على الأسطح الخرسانية، وتجنب استخدام الهواتف السلكية أو الخلوية أثناء حدوث البرق.