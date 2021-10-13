تحدّث مدرب الموارد البشرية ماجد القعيط، اليوم (الأربعاء)، عن الفرق بين الاجتهاد والفاعلية والإنتاج في العمل وبين إدمانه، مشيراً إلى عدد من الوسائل قد تفيد في العلاج.
وأكّد القعيط في لقاء مع برنامج “نشرة النهار” على قناة الإخبارية، أن إدمان العمل لا يعني الاجتهاد؛ حيث يحتاج بعض الذين يعانون من مراحل متقدمة من إدمان العمل إلى أطباء نفسيين.
كما أشار إلى وجود بعض الوسائل التي تساعد في العلاج من إدمان العمل، ومنها البحث عن هواية يتم من خلالها تفريغ الطاقة، إلى جانب إغلاق كل الأجهزة المرتبطة بالعمل؛ ومنها الجوال عدداً من الساعات يومياً لتخفيف حدة إدمان العمل. وفق “أخبار 24”.
فيديو | المستشار ومدرب الموارد البشرية “ماجد القعيط”:
الهواية تساعد على العلاج من إدمان العمل .. وبعض مدمني العمل يحتاجون إلى أطباء نفسيين #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/ld0kZDUqAe
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 13, 2021