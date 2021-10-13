بالفيديو.. وزير الصناعة والثروة المعدنية يطلق عددًا من المنتجات لتمكين القطاع الخاص

أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي بندر الخريف، عن إطلاق عدد من المنتجات والبرامج والمبادرات الجديدة لخدمة قطاعات الصناعة والتعدين، والطاقة والخدمات اللوجستية.
ونوه الخريف بالدور المحوري الذي يقدمه الصندوق لتمكين القطاع الخاص، ومن ذلك اعتماده خلال عام 2020م حوالي 212 قرضًا بقيمة إجمالية تجاوزت 17 مليار ريال، 84% منها موجهة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وكشف عن توسيع سياسة تمويل القطاع اللوجستي لتشمل تمويل مشاريع المناولة الأرضية في المطارات، إضافة إلى التوسع في دعم الخدمات اللوجستية للطرف الثالث، وإطلاق منتج الخدمات الاستشارية الذي يهدف إلى تحسين أداء المشاريع واستدامتها. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن المبادرات تضمنت زيادة المُدَد القصوى للعقود اللوجستية الجديدة في الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” لتصل إلى 50 عامًا وفق ضوابط وآليات محددة، وإطلاق منتج تمويل سلاسل الإمداد، بالشراكة مع بنك ساب، وبرنامج حاضنات للأعمال الصناعية، بالتعاون مع جامعة الملك سعود وصندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز التنموي.
فيديو | #وزير_الصناعة: #الصندوق_الصناعي شريك في تنمية القطاع الخاص منذ تأسيسه #الإخبارية pic.twitter.com/yBWPHVAurc
— الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) October 13, 2021