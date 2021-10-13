في جلسة الشورى.. المطالبة بنقل المدن الصناعية خارج العمران واستثمار أموال القاصرين

ناقش مجلس الشورى خلال جلسته التي عقدت اليوم الأربعاء عدداً من الموضوعات؛ منها تقريرا الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، والهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين.
وطالب عضو المجلس فيحان بن لبده، الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية بالعمل على نقل المناطق الصناعية الموجودة داخل المدن إلى أماكن خارج النطاق العمراني.
وتضمنت المطالبة خلال مناقشة التقرير السنوي للهيئة، الاستفادة من أراضي تلك المواقع بالاستثمار، وإعادة تطويرها بما يتلاءم مع الاستخدامات الحضرية المحيطة. وفق “أخبار 24”.
من جهة أخرى، طالب العضو الدكتور عبد الله النجار، الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين بالمبادرة باستثمار أموال القاصرين، والعمل على تنميتها، وعدم الاقتصار على الاستثمار من خلال الودائع البنكية، أو سوق الأسهم.
كما طالب المجلس وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتنسيق مع شركة المياه الوطنية، لوضع خطة زمنية لتغطية المناطق المختلفة بخدمات الصرف الصحي وصيانتها ومعالجة مشكلة فاقد شبكات المياه.