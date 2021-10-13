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أخبار المناطق > بالصور.. أمير نجران يرعى حفل تخريج الدورة الـ31 للفرد الأساسي بقوة الطوارئ الخاصة بالمنطقة
13/10/2021   7:27 م

بالصور.. أمير نجران يرعى حفل تخريج الدورة الـ31 للفرد الأساسي بقوة الطوارئ الخاصة بالمنطقة

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رعى أمير منطقة نجران، الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، حفل تخريج الدورة التأهيلية الـ31 للفرد الأساسي، والعديد من الدورات الاختصاصية بمركز التدريب بمقر قوة الطوارئ الخاصة بالمنطقة اليوم (الأربعاء)، بحضور قائد قوات الطوارئ الخاصة اللواء ركن محمد العمري.

واطلع أمير المنطقة على معرض القوة المصاحب الذي اشتمل على نماذج رمزية من الأسِلحة والآليات المستخدمة من قبل رجال قوات الطوارئ الخاصة.

وأُقيم حفل بهذه المناسبة تخلله كلمة لقائد قوة الطوارئ الخاصة بمنطقة نجران العميد الركن عامر آل عامر، ثمن فيها الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة لجميع القطاعات العسكرية والأجهزة الأمنية بتوفير الآليات والأفراد البشرية المدربة على أفضل سبل التقنية الحديثة.

وأكد العميد الركن آل عامر، أن الخريجين أتموا المتطلبات المعرفية والتدريبية في المجال الأمني بعدد من الدورات الاختصاصية لمهام وواجبات قوات الطوارئ الخاصة ليكونوا درعًا حصينة لحماية الوطن.

وعبَّر أمير منطقة نجران عن فخره واعتزازه بجميع رجال قوات الطوارئ الخاصة الذين لا يترددون في الذود عن أمن الوطن وسلامته، وتسجيلهم ضربات استباقية لإفشال كل ما يخطط له أعداء الوطن.

أمير نجران يرعى حفل تخريج الدورة الـ31 للفرد الأساسي بقوة الطوارئ الخاصة بالمنطقة

أمير نجران يرعى حفل تخريج الدورة الـ31 للفرد الأساسي بقوة الطوارئ الخاصة بالمنطقة

أمير نجران يرعى حفل تخريج الدورة الـ31 للفرد الأساسي بقوة الطوارئ الخاصة بالمنطقة

أمير نجران يرعى حفل تخريج الدورة الـ31 للفرد الأساسي بقوة الطوارئ الخاصة بالمنطقة

وفق “أخبار 24”.

بالصور.. أمير نجران يرعى حفل تخريج الدورة الـ31 للفرد الأساسي بقوة الطوارئ الخاصة بالمنطقة

أخبار المناطق
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