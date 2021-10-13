"أندرسون".. امرأة جعلت قيادة السيارات آمنة بفضل "ماسحة الزجاج"

حصلت الأمريكية ماري أندرسون، في مطلع القرن العشرين، على براءة اختراع ممسحة الزجاج الأمامي للسيارات، وهو الاختراع الذي أنقذ عددًا كبيرًا من مستخدمي السيارات.
وكانت أندرسون التي تعمل في مجال العقارات، والمولودة في ولاية ألاباما الأمريكية، وفقًا لـ “العربية”، في زيارة لنيويورك، عندما لاحظت معاناة السائقين مع الزجاج الأمامي للسيارة بسبب الطقس البارد والثلوج والأمطار.
وتوقف السائقون في الفترة التي لاحظتها أندرسون بين دقيقة وأخرى لتنظيف الزجاج الأمامي للسيارات بسبب انعدام الرؤية ما أدى لحوادث مميتة بشوارع نيويورك.
واستعانت أندرسون بأحد المصممين لتصميم جهاز يعمل على تنظيف الزجاج الأمامي للسيارة وتوفير رؤية للسائق، وحصلت على براءة اختراع له.
واحتوى الجهاز على رافعة صغيرة داخل السيارة استخدمت للتحكم بشفرة مطاطية خارج الزجاج الأمامي، إلا أنها لم تجنِ أرباحًا على هذا الابتكار لمحدودية استخدام السيارات له. وفق “أخبار 24”.
وفي عام 1920 وبعد فقدان أندرسون لبراءة اختراعها، باشرت المؤسسات الأمريكية إنتاج سيارات مزودة بماسحة الزجاج الأمامي.