ضبطت به أكثر من 600 طن من المحروقات.. "الطاقة" تُغلق موقعًا مخالفًا لنظام التجارة بالمنتجات البترولية

ضبطت الفرق الميدانية التابعة لوزارة الطاقة، بمساندة الجهات الأمنية، موقعًا مخالفًا لنظام التجارة بالمنتجات البترولية يعمل بدون رخص نظامية في الرياض.
وقالت الوزارة إنه من خلال إجراءات الاستدلال الأولية، وبعد اكتمال البحث والتحري، تبين أن الموقع اتُّخذ مقرًّا للاتجار بالوقود وإساءة استخدام المنتجات البترولية، في مخالفة صريحة لنظام التجارة بالمنتجات البترولية.
وأوضحت أن الفرق الميدانية حجزت خلال عملية الضبط على أكثر من 600 طن من الديزل والمواد البترولية الأخرى، وقامت بإغلاق الموقع والعمل على استكمال الإجراءات النظامية بحق المتورطين في المخالفة.
وفق “أخبار 24”.