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أخبار محلية > بالفيديو.. “الترفيه”: مسيرة ضخمة وفنان عالمي في افتتاح موسم الرياض
13/10/2021   11:58 م

بالفيديو.. “الترفيه”: مسيرة ضخمة وفنان عالمي في افتتاح موسم الرياض

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كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ عن مسيرة ضخمة ستقام في افتتاح موسم الرياض بجوار البوليفارد.

وأوضح اليوم (الأربعاء) أن الفنان الأمريكي العالمي أرماندو كريستيان بيريز المعروف بـ”بيتبول” سيحيي حفلاً كبيرا على مسرح الافتتاح.

يذكر أن موسم الرياض سيُفتتح يوم 20 أكتوبر الجاري ويتضمن عشرات الفعاليات المتنوعة.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. “الترفيه”: مسيرة ضخمة وفنان عالمي في افتتاح موسم الرياض

أخبار محلية
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