بالفيديو.. “الترفيه”: مسيرة ضخمة وفنان عالمي في افتتاح موسم الرياض

كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ عن مسيرة ضخمة ستقام في افتتاح موسم الرياض بجوار البوليفارد.
وأوضح اليوم (الأربعاء) أن الفنان الأمريكي العالمي أرماندو كريستيان بيريز المعروف بـ”بيتبول” سيحيي حفلاً كبيرا على مسرح الافتتاح.
يذكر أن موسم الرياض سيُفتتح يوم 20 أكتوبر الجاري ويتضمن عشرات الفعاليات المتنوعة.
مسيرة افتتاح #موسم_الرياض … ضخمة وتتعدى الخيال في ارض المسيرة جنب البوليفارد🔥❤️
والفنان العالمي @Pitbull بيحيي حفلة كبيرة على مسرح الافتتاح … وفيها مفاجآت ما تتفوت … الوعد يوم ٢٠ اكتوبر ان شاءالله 🇸🇦❤️😎💪 pic.twitter.com/U2qcAn316t
— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 13, 2021
وفق “أخبار 24”.