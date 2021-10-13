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أخبار محلية > بالفيديو.. تركي الفيصل: أمريكا رفضت تسلم أسامة بن لادن عندما كان في الخرطوم
13/10/2021   11:58 م

بالفيديو.. تركي الفيصل: أمريكا رفضت تسلم أسامة بن لادن عندما كان في الخرطوم

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روى رئيس الاستخبارات العامة السابق الأمير تركي الفيصل رفض الولايات المتحدة تسلم أسامة بن لادن بعدما عرضت عليهم الحكومة السودانية ذلك أثناء وجوده في الخرطوم.

وبين خلال حديثه لبرنامج الموقف على القناة السعودية اليوم (الأربعاء)، أن الرئيس السوداني السابق عمر البشير عرض على الملك عبدالله تسليمهم أسامة بن لادن، ولكنه اشترط عدم محاكمته.

وأشار إلى أن الملك عبدالله رفض ذلك، مؤكداً أن المملكة تحكم بالشرع ولا أحد فوقه وسيحاكم بن لادن على ما قام به.

وكشف بأن الحكومة السودانية عرضت بعدها تسليم بن لادن لأمريكا، ولكنها رفضت بحجة أنهم ليست لديهم دلائل تثبت قيامه بعمل معادٍ لبلدهم. وفق “أخبار 24”.

وشدد على أن المملكة نجحت في مواجهة الإرهاب وكبح جماحه من خلال الإدارة الحكيمة لهذا الملف في السابق وحالياً.

وأضاف أنه يجب أن نكون دائماً في المقدمة في مواجهة احتمالية طرق الإرهاب بابنا بين حين وآخر.

بالفيديو.. تركي الفيصل: أمريكا رفضت تسلم أسامة بن لادن عندما كان في الخرطوم

أخبار محلية
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