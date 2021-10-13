بعدما نجت من لدغةٍ أولى.. المؤبد لقاتل زوجته بوضع ثعبان كوبرا في فراشها بالهند

قضت محكمة في الهند بعقوبة مزدوجة بالمؤبد، بحق رجل اتهم بقتل زوجته بعدما أطلق أفعى من فصيلة كوبرا نحو فراشها فتمكنت من لدغها وهي نائمة.
وألقت الشرطة القبض على سوراج كومار “28 عاما” بعد إدانته بقتل زوجته “25 عامًا” جراء لدغة كوبرا، بعدما عثروا على جثتها بمنزلها بولاية كيرالا جنوب البلاد في مايو من العام الماضي.
واتهمت أسرة الزوجة كومار بقتل ابنتهم، زاعمين أنهم تعرضوا لمضايقات منه بسبب المهر.
وساورت الأسرة الشكوك حول الطريقة التي ماتت بها ابنتهم، حيث تعرضت للدغة من أفعى قبل وفاتها بأسابيع قليلة، وبينما كانت الزوجة تتعافى من تلك اللدغة، أصيبت بلدغة أخرى أدت إلى وفاتها. وفق “أخبار 24”.
وقرر القاضي إم مانوج إصدار عقوبتين متتاليتين بالمؤبد على المدان، رافضاً طلب الادعاء بالحكم بعقوبة الإعدام؛ بالوضع في الاعتبار عمره وفرصة إصلاحه.