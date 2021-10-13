محمد العويس يغيب عن الملاعب لمدة شهرين

تلقى المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، ونادي الأهلي، ضربة موجعة، بعد الفحوصات الطبية التي خضع لها محمد العويس، عقب إصابته في مباراة فوز “الأخضر” على نظيره الصيني، أمس الثلاثاء.
ويغيب لاعب الأهلي والمنتخب الوطني، محمد العويس، عن الملاعب لمدة شهرين، بعدما أكدت الأشعة التي أجراها اللاعب، وجود قطع في الرباط الجانبي.
وتأكد غياب العويس، عن مباراتي الأخضر ضد أستراليا وفيتنام يومي 11 و16 نوفمبر القادمين، وغيابه عن بطولة كأس العرب، التي ستقام في دولة قطر شهر ديسمبر المقبل.
وأجرى المنتخب الأخضر، تغييرا اضطراريا بخروج العويس ودخول الحارس فواز القرني، في الدقيقة 69، بعدما تعرض حارس الأهلي للإصابة في ركبته، عندما سقط أحد لاعبي الصين على ساقه اليسرى، بينما كان الحارس في الوضع واقفا. وفق “أخبار 24”.
ووجه العويس، رسالة إلى الجماهير، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قائلا: “شكرا لكل اللي سأل عني وتواصل معي وشكرا للجمهور السعودي على مشاعركم الجميلة كلنا يد واحدة، وبإذن الله ندعم بعضنا ونوصل لكأس العالم”.
وخطف المنتخب الوطني فوزًا مهمًا أمام نظيره الصيني بثلاثة أهداف مقابل هدفين خلال المباراة التي جمعتهما مساء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022.