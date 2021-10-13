يعود لأسرة أحد اللاعبين السابقين.. النصر يتفق مع “فود ترك” لتوريد المأكولات والمشروبات للنادي

كشف رئيس مجلس إدارة نادي النصر، مسلي آل معمر، أنه اتفق مع “فود ترك”، لتوريد مأكولات ومشروبات بشكل يومي للنادي، موضحا أنه يعود لأسرة واحد من نجوم النادي السابقين، وبدعم من جمعية اللاعبين القدامى.
وقال مسلي آل معمر، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “هذا الـ(فود ترك) بجانب مدخل النادي يعود لأسرة واحد من نجوم النصر السابقين، وبدعم من جمعية اللاعبين القدامى”.
وأضاف: “لأنهم يقدمون مأكولات ومشروبات مميزة، اتفقنا معهم على التوريد اليومي للنادي، أنصحكم في التعامل معهم خصوصا القريبين من الموقع”. وفق “أخبار 24”.
ويستعد فريق النصر لمواجهة الوحدة الإماراتي، في المباراة التي ستقام على ملعب “مرسول بارك”، السبت المقبل، ضمن منافسات دور ربع نهائي دوري أبطال أسيا 2021.
هذا ال (فود ترك) بجانب مدخل النادي يعود لأسرة واحد من نجوم النصر السابقين، وبدعم من جمعية اللاعبين القدامى.
لأنهم يقدمون مأكولات ومشروبات مميزة، اتفقنا معهم على التوريد اليومي للنادي.
أنصحكم في التعامل معهم خصوصا القريبين من الموقع. 👍👍 pic.twitter.com/9v2CWhEMV0
— مسلي آل معمر (@musalli9) October 13, 2021