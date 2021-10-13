“المسحل” ورابطة المحترفين و”النصر” ينعون طارق بن طالب

تقدّم رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، ياسر المسحل باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة وكافة منسوبي الاتحاد، بخالص العزاء وصادق المواساة في وفاة الإعلامي طارق بن طالب.
وتوجه المسحل بخالص العزاء لعائلة الفقيد وذويه وللوسطين الرياضي والإعلامي، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
وتقدم رئيس مجلس إدارة رابطة دوري المحترفين، باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة بخالص العزاء وصادق المواساة في وفاة الإعلامي طارق بن طالب، سائلين المولى بأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان. وفق “أخبار 24”.
ونعى نادي النصر الإعلامي طارق بن طالب، الذي شغّل منصب مدير المركز الإعلامي بناديه سابقًا، بنشر صورة له عبر حساباته، مُذيلاً إياها بتعليق: “اللهم ارحمه واغفر له”.