رسميًا.. “الأهلي” يُعلن تعاقده مع اليوناني جيورجيوس مارتاكوس

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي، إتمام إجراءات تعاقده مع اليوناني جيورجيوس مارتاكوس ليعمل كمدير لإدارة التحليل الفني والاكتشاف بالنادي خلال الفترة المقبلة.
وأشار النادي الأهلي، عبر بيان رسمي صادر اليوم (الأربعاء) إلى أن تعاقده مع مارتاكوس يأتي ضمن الخطوات المتتالية التي تتخذها إدارته لدعم النادي بالكفاءات الفنية المميزة وبناءً على ما رفعته إدارة الكرة خلال الأيام الماضية.
ويحمل مارتاكوس شهادة “البرو” في التدريب؛ حيث عمل مديرًا لإدارة التحليل الفني في نادي أولمبياكوس اليوناني في الفترة من 2012 حتى 2021؛ حيث نجح معهم في الفوز بـ 6 بطولات للدوري خلال هذه الفترة بجانب 3 بطولات للكأس. وفق “أخبار 24”.