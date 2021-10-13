تعرف على المباريات التي يغيب عنها “العويس” مع الأهلي

كشفت أشعة الرنين المغناطيسي التي أُجريت لحارس المنتخب الوطني ونادي الأهلي، محمد العويس، عن وجود إصابة في الرباط الجانبي الداخلي للركبة اليسرى، بعد تعرضه للإصابة أمام الصين ضمن تصفيات كأس العالم بقطر 2022.
ويغيب لاعب الأهلي، عن الملاعب لمدة شهرين، بعدما أكدت الأشعة وجود قطع في الرباط الجانبي، ليغيب عن مباراتي الأخضر ضد أستراليا وفيتنام يومي 11 و16 نوفمبر القادمين.
وأثارت إصابة العويس قلق جماهير نادي الأهلي، الذي يحاول الخروج من عنق الزجاجة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يغيب حارسه الأساسي في 6 مباريات. وفق “أخبار 24”.
المباريات التي يغيب عنها محمد العويس، مع الأهلي في بطولة دوري المحترفين هي: “الاتفاق، الطائي، الهلال، الباطن، أبها، النصر”.
يذكر أن الأهلي يحتل المركز الـ14 بجدول ترتيب فرق دوري المحترفين برصيد 5 نقاط، من 7 جولات، حيث حقق 5 تعادلات وخسر مباراتين أمام الفيحاء والاتحاد.