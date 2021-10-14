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اخبار رياضية > عاطف الموركي يصف شعوره بعد تكريمه من وزير الرياضة بمباراة الصين.. ومدى تعلقه بالمنتخب
14/10/2021   7:05 ص

عاطف الموركي يصف شعوره بعد تكريمه من وزير الرياضة بمباراة الصين.. ومدى تعلقه بالمنتخب

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وصف رئيس رابطة جمهور الوحدة، عاطي الموركي، شعوره بعد تكريمه من وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بين شوطي مباراة المنتخب أمام نظيره الصيني، ومدى تعلقه بتشجيع الأخضر من المدرجات.

وقال الموركي، إنه حضر جميع مباريات المنتخب في تصفيات كأس العالم وبطولات كأس آسيا، وكذلك دورات كأس مجلس التعاون الخليجي، والبطولات العربية والألعاب الأولمبية 1984 في لوس أنجلوس.

ولفت وفقاً لـ”العربية نت”، إلى أنه حرص على التنقل مع المنتخب في عدة مدن ودول لمساندته بالمباريات التي يلعبها، مشيراً إلى أن الكثير من كلمات الأهازيج التي يرددها من تأليفه وألحانه.

ونوه إلى أن تكريمه من وزير الرياضة بمثابة وسام فخر على صدره، مشيراً إلى أن شعوره عند تشجيع المنتخب يكون ممزوجاً بالفخر والاعتزاز.

عاطف الموركي يصف شعوره بعد تكريمه من وزير الرياضة بمباراة الصين.. ومدى تعلقه بالمنتخب

اخبار رياضية
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