متخصصة: زيجات المشاهير مصحوبة بالفشل.. وهم الأكثر انفصالا مقارنة بغيرهم

أكدت متخصصة أن إحصائيات الطلاق تكشف أن زواج المشاهير عادة ما يصاحبه الفشل، كما أن الانفصال في زيجاتهم يعد أكثر من الانفصال في زيجات غيرهم.
وكشفت مديرة القسم النسائي في لجنة التنمية الاجتماعية بالبديعة “مركز المرأة والطفل”، لولوه الحمدان، لـ”أخبار 24″، عن أنها تشاهد وتسمع وتعيش تجارب لزواج المشاهير، وما زالت مستمرة حتى الآن، ولكن يصاحبها الفشل، والملاحقة بالأقاويل والتلميحات المستمرة من الطرفين.
وأضافت أنه من المؤسف أن هناك من المشاهير مَن أصبح يعطي نصائح ودورات في الحياة الزوجية، ولم يتوقف الأمر على ذلك بل إن الأبناء والبنات أصبحوا يلجأون لهم لطلب الاستشارة، ما يوضح مدى تأثيرهم عليهم على الرغم من أنهم غير متخصصين.
وأوضحت الحمدان أنه من الضروري تشديد الرقابة على المشاهير، وأنه على الجهات المسؤولة التنبيه عليهم بعدم التطرق لحياتهم الشخصية والزوجية والخاصة والاكتفاء بالعام منها وأن تكون الإعلانات مقننة مع الالتزام بالعادات والتقاليد.