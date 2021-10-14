3.7 مليون ريال لمعالجة التشوه البصري ببلديات العاصمة المقدسة

وقَّع أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص أمس (الأربعاء) عدداً من العقود لمعالجة التشوه البصري في نطاق البلديات الفرعية بمكة المكرمة مع عدد من المؤسسات الوطنية المتخصصة بقيمة إجمالية بلغت 3.714.355 ريالاً، ضمن خطة متكاملة لمعالجة التشوه البصري في جميع أنحاء العاصمة المقدسة.
وتضمنت العقود نطاق كل من: بلدية جنوب مكة، وبلدية الشرائع، وبلدية المعابدة، وبلدية الشوقية، وبلدية العتيبية، وبلدية الغزة، وبلدية العمرة، وبلدية العزيزية، وبلدية أجياد، وبلدية المسفلة، وبلدية بحرة.
وأوضح أمين العاصمة المقدسة أن العقود شملت مواقع متنوعة لتأهيل عدد من الطرق ومعالجة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري من خلال صيانة الطبقة الإسفلتية والأرصفة والإنارة ورفع المخلفات والحواجز الخرسانية المهملة وصيانة المرافق العامة ورفع السيارات المهملة والهياكل التالفة. وفق “أخبار 24”.
وأفاد القويحص أن العقود والمشاريع شملت جميع الأحياء بمكة المكرمة، وفق المعايير والمواصفات المتبعة والبرامج الزمنية المحددة لمعالجة التشوه البصري، مؤكداً متابعة مشروعات الأمانة كافة والوقوف ميدانياً لتفقد مستوى الإنجاز على أرض الواقع، وتعزيز دور البلديات الفرعية بمكة، بما يسهم في تطوير الخدمات لتحسين جودة الحياة، وتحقيق مستهدفات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.