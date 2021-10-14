بين 40 مبادرة استثمارية.. المملكة تعتزم إنشاء نحو 5 مناطق اقتصادية خاصة لجذب الاستثمارات

أوضح وزير الاستثمار، خالد الفالح، أن هناك 40 مبادرة تنفيذية، ستقدم فرصًا استثمارية نوعية للقطاع الخاص، في جميع مناطق المملكة.
وأشار الفالح إلى أن أبرز هذه المبادرات، إطلاق 4 إلى 5 مناطق اقتصادية خاصة بتشريعات مناسبة ومحفزة، وتقديم خدمات متميزة لكبار المستثمرين الاستراتيجيين، وإنشاء مركز إقليمي للشركات الناشئة لتعزيز ريادة الأعمال، وتسريع الصفقات الاستثمارية ذات الأولوية.
وأكد الفالح أن تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار سيمثل رابطًا مشتركًا لعدد من المبادرات الجديدة مع المبادرات القائمة كبرنامج شريك وجذب المقرات الإقليمية ضمن خطة شاملة بين منظومة الاستثمار وجميع الجهات الحكومية. وفق “أخبار 24”.
ولفت الفاتح إلى أن اللجنة الوطنية العليا للاستثمار برئاسة ولي العهد، ستشرف على تنفيذ برامج ومبادرات الاستراتيجية، مبينًا أن هناك لجنتين تابعتين للجنة العليا هما: لجنة حصر وتطوير الفرص الاستثمارية، والوطنية للحوافز، إضافة لمجلس المستثمرين الذي يهدف إلى التواصل المباشر والمؤسسي بين المستثمرين وصنّاع القرار.