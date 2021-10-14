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أخبار محلية > أمير قطر يستقبل الأمير تركي بن محمد بن فهد
14/10/2021   1:27 م

أمير قطر يستقبل الأمير تركي بن محمد بن فهد

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استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في مكتبه بالديوان الأميري اليوم (الخميس)، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز.

ونقل الأمير تركي لأمير قطر تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

من جهته، حمَّل الشيخ تميم بن حمد، الأمير تركي تحياته وتقديره لأخيه خادم الحرمين الشريفين، ولولي العهد، متمنياً لهما موفور الصحة وتمام العافية. وفق “أخبار 24”.

وجرى خلال الاستقبال، تبادل الأحاديث الأخوية وبحث العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وسبل تطويرها.

حضر الاستقبال سفير المملكة لدى الدوحة الأمير منصور بن خالد بن فرحان، ومن الجانب القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، والشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الديوان الأميري.

الشيخ تميم بن حمد يستقبل الأمير تركي بن محمد بن فهد

الشيخ تميم بن حمد يستقبل الأمير تركي بن محمد بن فهد

الشيخ تميم بن حمد يستقبل الأمير تركي بن محمد بن فهد

الشيخ تميم بن حمد يستقبل الأمير تركي بن محمد بن فهد

أمير قطر يستقبل الأمير تركي بن محمد بن فهد

أخبار محلية
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