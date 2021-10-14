“البدير” يرأس وفد المملكة في اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب

رأس نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله البدير، وفد المملكة المشارك في أعمال الاجتماع الـ 86 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، والمقام لمدة يومين في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، برئاسة جمهورية الجزائر.
واستعرض الاجتماع عدداً من الموضوعات، منها مستجدات تطبيق الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة في مشاريع الإسكان، ومقترح الاحتفال بيوم الإسكان العربي للعامين 2021 و2022، حيث تم اختيار الشعار المقترح من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ليوم الإسكان العربي للعام 2021 بعنوان “مراعاة جودة الحياة من أساسيات التخطيط الحضري السليم”.
وتناول الاجتماع عدداً من الموضوعات المتعلقة بتعزيز العمل العربي المُشترك في مجال الإسكان والتعمير، وكذلك آخر المستجدات بشأن التحضيرات النهائية لعقد المنتدى الوزاري العربي الرابع للإسكان والتنمية الحضرية والمقرر عقده في المملكة الأردنية الهاشمية في شهر ديسمبر المقبل.
وناقش سُبل تبادل المعلومات حول المشاريع الإسكانية الرائدة بين الدول العربية، وأساليب التمويل العقاري السكني، والتشريعات المُنظمة لقطاع الإسكان والتعمير العربي، وعددا من تجارب الدول حول السكن الاجتماعي، وجائزة مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب. وفق “أخبار 24”.
من جهته، نوه المهندس عبد الله البدير، في كلمته خلال الاجتماع، إلى أهمية الاجتماع للخروج بقرارات تخدم وتلبي احتياجات الشعوب العربية فيما يتعلق بتأمين المسكن الملائم لهم ولأسرهم، تحقيقاً لتطلعات قادة وشعوب الأمتين العربية والإسلامية.
ورحب بجميع المشاركين في الاجتماع راجياً لهم التوفيق والسداد في أعمال الدورة الحالية للمجلس، والمضي قدماً بما يحقق تطلعات قادة الدول العربية.