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أخبار محلية > بالفيديو : “حماية المستهلك” توضح معاني الرموز على عبوات المستحضرات التجميلية
14/10/2021   1:31 م

بالفيديو : “حماية المستهلك” توضح معاني الرموز على عبوات المستحضرات التجميلية

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أكدت جمعية حماية المستهلك أهمية معرفة الرموز المدونة على عبوات المنتجات والمستحضرات التجميلية لضمان سلامة البشرة من التعرض لأي مضاعفات.

وعرضت الجمعية عبر مقطع فيديو صورًا لهذه الرموز، مصحوبة بتعليق كتابي حول مضمونها وما تعنيه بالنسبة للمنتج التجميلي، منها وجود ملصق (UVA) ويعني أن هذا المنتج يقي من الأشعة فوق البنفسجية. 

وأوضحت أهمية معرفة هذه الرموز والوقوف عندها، مبينة أن بعضها يبين تاريخ صلاحية المنتج، إذا كانت الصلاحية أكثر من 30 شهرًا أو أقل، بالإضافة إلى بيان وزن وحجم المنتج.

 

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو : “حماية المستهلك” توضح معاني الرموز على عبوات المستحضرات التجميلية

أخبار محلية
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