“التجارة” تُشهِّر بمواطن ومقيم سوري أُدينا بحيازة وبيع قطع غيار مقلدة ومغشوشة

شهَّرت وزارة التجارة بشركة تعمل في مجال بيع قطع غيار السيارات بمدينة الدمام، وذلك بعد صدور حكم قضائي ضد مواطن ومقيم من الجنسية السورية.
وقالت الوزارة إن المحكمة الجزائية بالدمام أدانت المواطن صاحب المنشأة ومسؤول المشتريات بمخالفة نظامَي مكافحة الغش التجاري والعلامات التجارية لحيازة وعرض وبيع نحو 10 آلاف قطعة غيار سيارات مغشوشة ومقلدة تضمنت فلاتر وزيوت محركات.
وأبانت أن الحكم القضائي تضمن فرض غرامة قدرها 300 ألف ريال، والسجن لمدة 6 أشهر للمواطن صاحب المنشأة، و6 أشهر للمقيم، وإغلاق المنشأة المخالفة لمدة 3 أشهر، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين. وفق “أخبار 24”.
وأكدت الوزارة حرصها على حماية المستهلكين وتطبيق العقوبات النظامية على مخالفي نظام مكافحة الغش التجاري، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن 3 سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم، وإبعاد العمالة المخالفة إلى بلدانهم ومنعهم من العودة للعمل في المملكة.