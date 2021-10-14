“الرياضة” تُعلن شروط الحصول على “الكفاءة المالية” لأندية المحترفين ودوري “يلو”

أعلنت لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية بوزارة الرياضة، مساء اليوم الخميس، متطلبات شهادة الكفاءة المالية المقبلة لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ودوري يلو للدرجة الأولى.
وتشترط لجنة الكفاءة على جميع الأندية سداد كامل الالتزامات المالية المستحقة واجبة السداد حتى 30 سبتمبر 2021.
وأوضحت اللجنة في بيانها الصادر مساء اليوم الخميس 14 أكتوبر 2021 بأن بنود شهادة الكفاءة المالية المقبلة تتضمن:
(ذمم دائنة للاعبين، ذمم دائنة لمدربين، ذمم دائنة لموظفين، مستحقات القضايا الصادر بها قرارات نهائية).
وكشفت اللجنة عن عدد الاشتراطات الواجب اتباعها للحصول على شهادة الكفاءة المالية وهي:
عدم جدولة الرواتب، الإفصاح عن المطالب المالية ما بين الأندية، أو ما بين الأندية والأفراد في مدة أقصاها يوم السبت 30 أكتوبر 2021، على أن يتم ترحيل أي مطالبة مالية بعد ذلك إلى الفترة التي تليها. وفق “أخبار 24”.
سداد أو جدولة الالتزامات المالية المستحقة واجبة السداد حتى 30 سبتمبر 2021، وألا يتم تحويلها إلى قضايا منظورة، وأن يكون آخر موعد لسداد الالتزامات المالية هو 26 يناير 2022.