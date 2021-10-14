بالفيديو.. “الصحة” تستعرض قصة “لطيفة” التي تخلصت من هواجسها وانتصرت على سرطان الثدي

أكدت وزارة الصحة على أهمية الفحص المبكر للكشف عن سرطان الثدي، إذ تتعدى نسب الشفاء 95% حال اكتشاف المرض في مراحله المبكرة.
وعرضت الوزارة عبر مقطع فيديو؛ قصة من الواقع لرحلة فتاة سعودية تُدعى “لطيفة” امتدت منذ وفاة والدتها بسرطان الثدي إلى اكتشافها إصابتها هي الأخرى بنفس المرض.
وأشارت لطيفة إلى العشرين يومًا الأخيرة في حياة أمها وهي تعاني مرارة انتظار الموت، لافتة إلى أن أمها قررت حينها أن تقسو عليهم حتى لا يتعلقوا بها عقب وفاتها، لكنها فجأة تلقت رسالة عبر الهاتف: “لا تدمن التفكير فالله ولي التدبير.. لا تقلق من المجهول فعند الله كل شيء معلوم”. وفق “أخبار 24”.
وأوضحت أن هذه الرسالة غيّرت نظرتها للحياة مرة أخرى، وأيقنت أن ألم المجهول أكثر وجعًا من الواقع، وأن الخوف يصبح شرسًا إذا هربت منه ويجبن عند مواجهته.
وأبانت أنها قررت التخلص من هواجسها وعدم الاستسلام والتمتع بكل ملذات الحياة حتى ولو ليوم واحد، واستمرت على ذلك حتى رحل هذا الضيف “المرض”، الذي وصفته بأن قدومه كان رحيمًا وكذلك كان رحيله.
طريقك عظيم، لا يُعيقه حجرٌ صغير! قصّةٌ لطيفة، ترويها لطيفة بنفسها، عن علاقة الفحص المبكر لسرطان الثدي في رحلتها الطويلة.#كيف_كنت_وين_صرت pic.twitter.com/6cfJCEsHJt
— و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) October 14, 2021